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Лукашенко: Войната в Украйна ще приключи в близките месеци

Едуард Папазян

[email protected]

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Александър Лукашенко Снимка: КАДЪР: Ютуб/Bloomberg Television

Беларуският президент Александър Лукашенко направи гръмко изявление на конференция за евразийска сигурност в Минск.

Той каза: „Няма нужда да се ескалира напрежението никъде. Има достатъчно петрол, газ и други ресурси за всички. Трябва да се споразумеем поне за едно просто нещо: да спрем да се стреляме един по друг."

Лукашенко добави, че „войната в Украйна ще приключи през следващите месеци", защото „няма сили, няма ресурси, всички са уморени". Той добави, че ако не спре, ще има трета световна война.

„Позицията на Беларус по отношение на Украйна се основава на това. Искаме бързо мирно разрешаване. В крайна сметка кървавият конфликт, който въвлече две братски нации в този конфликт, се случва точно на нашата граница", заяви Лукашенко.

Александър Лукашенко

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