Над 300 обиска в Букурещ за укриване на данъци, изнудване, корупция

Над 300 обиска в рамките на 67 оперативни акции се провеждат днес в Букурещ, съобщават румънската полиция и Прокуратурата към Върховния касационен и правосъден съд на Румъния на официалните си страници в интернет. Те публикуват и снимки и видео клип от операцията под надслов "Юпитер".

Текущите разследвания засягат различни престъпления, включително укриване на данъци, контрабанда, измами, изнудване, корупция, нарушения на разпоредбите за оръжията и боеприпасите, трафик на токсични вещества, бракониерство, както и незаконна сеч и кражба на дървесина. До момента са установени щети в размер на близо 47 милиона леи и 290 000 щатски долара.

В рамките на операцията се провеждат и разпити на заподозрени лица, пише БТА.

„Ключовата цел е да се отстоява закона и да се защитават основните ценности на обществото чрез координирани действия за предотвратяване и борба с престъпността. Тези усилия са насочени към опазване на обществената и частната собственост, интегритета на икономическите процеси, личната безопасност и обществения ред, както и към защита на околната среда и природните ресурси. Чрез разследване и наказване на деяния, които засягат тези ценности, се цели укрепване на общественото доверие в държавните институции, насърчаване на среда на законност и отчетност, както и възпиране на престъпното поведение", заявяват разследващите, цитирани от Диджи24.