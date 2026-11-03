В понеделник правителствена комисия одобри законопроект за преобразуване на финансираната част от пенсиите в дългосрочна спестовна програма (ДСП), обяви Министерството на финансите на Русия.

Ако законопроектът бъде приет в сегашния си вид, той ефективно ще завърши постепенното премахване на задължителната финансирана част от пенсионната система, което започна със замразяването ѝ през 2014 г. Това би било и друго обещание, което Владимир Путин не успя да спази.

Според законопроекта пенсионните спестявания ще бъдат автоматично преобразувани в ДСП, считано от 1 април 2027 г.

Както средствата, държани от руснаци в недържавни пенсионни фондове (НПФ), така и спестяванията в Социалния фонд на Русия (СФР), ще бъдат преобразувани в ДСП. Реформата ще засегне общо 6,6 трилиона рубли пенсионни спестявания. Същите фондове ще продължат да управляват средствата на клиентите на НПФ, а за тези, чиито спестявания се съхраняват в СФР, ще бъде създаден НПФ под контрола на ВЕБ.

PDS беше създадена през 2024 г. като доброволен продукт с държавно участие. Както съобщи RBC, тя предвиждаше активното участие на гражданите в спестяванията за пенсиониране, образование на децата и покупка на жилище. Сега Министерството на финансите предлага автоматично прехвърляне на спестяванията на руснаците там, без те да е необходимо да подават отделни заявления.

Както заяви главният изпълнителен директор на VEB Игор Шувалов през юни, законопроектът, който „ще реши съдбата на мълчаливите", ще даде на VEB допълнителни възможности за управление на пенсионните спестявания на гражданите. Министерството на финансите обяви, че прехвърлените спестявания ще продължат да се инвестират по същите консервативни принципи, но не предостави допълнителни подробности.

По същество пенсионната система рискува да се трансформира от механизъм за осигуряване на гражданите в източник на евтини и безвъзвратни средства за държавни инвестиции, обяснява The Bell. Държавата не само взема пари за тази цел без съгласието на руснаците, но и не уточнява как и къде ще бъдат инвестирани.

Източник, интервюиран от телеграм канала "Агентство", експерт, останал в Русия, емоционално обобщава значението на инициативата по следния начин:

„Длъжностните лица не могат да формулират едно просто послание: че искаме да ви ограбим от 50% от труда ви... и че искаме да правим всичко това безнаказано."

Финансираната част от пенсията е създадена в резултат на реформата от 2002 г. „Няма ли да ни мамят?", попита един от участниците в нея Путин по време на директна линия през 2001 г. „Трябва да ви успокоя", отговори президентът.

Дванадесет години по-късно, през ноември 2013 г., Държавната дума прие закон за прехвърляне на пенсионни спестявания към разходопокривната част на пенсионната система. Документът наложи мораториум върху начисляването на финансираната част от пенсията. Властите нарекоха мярката временна, но впоследствие тя редовно беше удължавана. Последният път беше през 2022 г., като срокът беше удължен до края на 2025 г.

През октомври 2013 г. президентът заяви, че „капиталовата пенсионна система не се затваря като проект" и че се полагат усилия за подобряване на „надеждността и ефективността на използването на средствата".

През март 2015 г. на закрита среща с бизнеса, Путин увери предприемачите, че задължителната капиталова пенсионна система няма да бъде премахната.

„Президентът каза: „Няма да има решение за премахване на капиталовата част от пенсията", разказа един от участниците в срещата отговора на Путин.

През октомври 2015 г. Путин заяви, че капиталовата пенсионна система няма да бъде премахната и „ще продължи да се развива в Русия в бъдеще".

През 2019 г., отговаряйки на въпрос относно вероятността от нова пенсионна реформа, Путин заяви, че „всички решения са взети, залегнали в закона и не се планират промени".

Руският президент многократно е нарушавал обещанията си и е променял позицията си. По време на първите си два президентски мандата той заяви, че не възнамерява да променя Конституцията „при никакви обстоятелства".

През 2005 г. Путин заяви, че „докато той е президент", възрастта за пенсиониране в страната няма да бъде повишена.

Преди войната в Украйна Кремъл и лично Путин многократно отхвърляха възможността за руска инвазия.