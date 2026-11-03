ЕК отчита спад на бедността сред ромите в съюза, но дискриминацията остава висока

Европейската комисия отчита напредък в намаляването на бедността сред ромите в ЕС, но посочва, че дискриминацията и образователната сегрегация остават сериозни проблеми. Това се посочва в третия доклад на Комисията за изпълнението на Стратегическата рамка на ЕС за ромите, който обхваща периода от юни 2023 г. до март 2025 г.

Документът проследява напредъка по отношение на равенството, приобщаването и участието на ромите в държавите от Съюза, като същевременно очертава предизвикателствата пред постигането на заложените цели до 2030 г.

Средно за ЕС тежките материални лишения сред ромите са намалели значително – от 62% през 2016 г. на 37% през 2024 г. Делът на младите роми, които не участват в заетост, образование или обучение, е намалял, като съответно делът на тези, които са включени в някоя от тези дейности, се е увеличил от 38% на 53%.

Намаляват и жилищните лишения – от 61% на 47%. Делът на ромите в платената заетост се е увеличил от 43% на 54%. Според доклада повечето цели, свързани със заетостта, се очаква да бъдат постигнати до 2030 г., ако настоящата тенденция се запази.

Участието на ромските деца в образованието и грижите в ранна детска възраст също бележи ръст – от 42% на 53%. Въпреки това показателят остава значително под нивото при населението като цяло.

Напредъкът обаче е в застой по отношение на образователната сегрегация, пренаселеността в жилищата, разликата в заплащането между жените и мъжете, случаите на дискриминация и сигнализирането за тях.

Само около една трета от ромските младежи завършват гимназиалния етап на средното образование, а почти половината от ромските деца продължават да учат в сегрегирани училища. 31% от ромите все още са подложени на етническа дискриминация.

Бедността и социалното изключване също остават трайни проблеми. 77% от ромските деца са изложени на риск от бедност, а 40% от ромските домакинства живеят в условия на тежки материални лишения.

В доклада Европейската комисия призовава държавите членки да продължат и засилят усилията си за изпълнение на целите, заложени в Стратегическата рамка на ЕС за ромите до 2030 г.