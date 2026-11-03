Мъск е налял 446 млн. долара в кампанията на републиканците за изборите в САЩ

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40-те най-големи дарители са предоставили общо 2,4 млрд. долара до 14 октомври

Кампанията за междинните избори в САЩ се очертава да бъде най-скъпата в историята. Общите разходи се очаква да достигнат близо 12 млрд. долара, сочат прогнозите на OpenSecrets – независима организация, която следи финансирането на политическите кампании.

По-голямата част от средствата идват от външни политически организации, известни като суперкомитети за политическо действие. Те наливат огромни суми в ключови предизборни надпревари преди изборния ден на 3 ноември, информира британската обществена медия Би Би Си.

Най-големият индивидуален дарител е милиардерът и бизнесмен Илон Мъск, който е похарчил близо половин милиард долара в подкрепа на кандидати на Републиканската партия. Значителна част от средствата са насочени към Тексас, където се намират седалищата на много от компаниите му.

Съществуват ограничения за сумите, които физически лица, партии и комитети за политическо действие (PACs) могат да даряват директно на кандидатите.

Суперкомитетите за политическо действие обаче могат да приемат неограничени дарения от физически лица, корпорации, профсъюзи и други политически комитети. Те нямат право да предоставят тези средства директно на кандидатите, но могат косвено да подкрепят кампаниите им чрез независими разходи.

Според последните отчети на Федералната избирателна комисия (FEC), обхващащи периода до средата на октомври, през настоящия изборен цикъл са похарчени над 9,5 млрд. долара.

Комитетите за политическо действие и суперкомитетите формират повече от половината от тази сума – около 5,5 млрд. долара. Разходите им през последните няколко месеца са се увеличили почти двойно.

Кандидатите, партиите и външните организации са длъжни да отчитат разходите си пред FEC, но окончателните данни няма да бъдат налични преди края на междинните избори.

Въпреки това OpenSecrets прогнозира, че общите разходи ще достигнат 11,9 млрд. долара въз основа на тенденциите от предишни изборни цикли.

Това би било с около 30% повече в сравнение със средствата, похарчени на последните междинни избори през 2022 г.

40-те най-големи дарители са предоставили общо 2,4 млрд. долара до 14 октомври, сочат данни на либерално ориентирания мозъчен тръст Brennan Center for Justice. Това е рекордна сума за този етап от междинна предизборна кампания.

„Разходите за междинните избори през 2026 г. чупят рекорди, като все по-голяма част от парите идват от най-богатите дарители и организации", коментира Майкъл Бекъл, американски експерт по финансирането на политически кампании.

Освен физически лица дарения за комитетите за политическо действие могат да правят и организации. Например Geosor Corp и Fund for Policy Reform, основани от милиардера финансист Джордж Сорос, са предоставили общо 102 млн. долара на либерални организации.

След Сорос най-големият дарител на Демократическата партия е бившият кмет на Ню Йорк и бизнесмен Майкъл Блумбърг, който е дарил над 60 млн. долара.

Няколко милиардери, сред които Джеф Яс, ръководител на една от най-големите търговски компании в света, както и Ричард и Елизабет Уилън, собственици на американска компания за бизнес доставки, са предоставили над 100 млн. долара в подкрепа на републикански каузи през настоящата кампания, сочат данните на FEC.

Мъск обаче е далеч пред останалите индивидуални дарители. До октомври той е дарил близо половин милиард долара.

По-голямата част от средствата са насочени към суперкомитет, който той създаде през 2024 г. под името America PAC, както и към подкрепящия Републиканската партия Senate Leadership Fund.

Най-голяма част от парите му са похарчени за надпреварата за място в Сената от Тексас. Там републиканският кандидат Кен Пакстън се изправя срещу демократа Джеймс Таларико.

Мъск е насочил над 45 млн. долара към кампанията в Тексас чрез America PAC. Организацията е инвестирала и около 10 млн. долара в надпреварите за Сената в Мичиган и Охайо.

„Компаниите от криптосектора също са много активни в този изборен цикъл. Ripple и Coinbase са дарили общо 63 млн. долара за финансиране на суперкомитети, които защитават интересите на криптоиндустрията", посочва Брендън Глейвин от OpenSecrets.

Предизборните щабове и политическите организации използват средствата си, за да достигнат до избирателите по различни начини. Те наемат служители за работа на терен и директен контакт с гласоподавателите, организират предизборни събития и митинги, както и провеждат вътрешни социологически проучвания.

По-голямата част от средствата обаче отиват за реклама, особено за телевизионни кампании.

Според компанията за проследяване на рекламните разходи AdImpact до края на октомври за реклама през настоящия изборен цикъл са похарчени 11,15 млрд. долара.

„Традиционната ефирна телевизия продължава да бъде основният получател на рекламните средства, въпреки че разходите за дигитална реклама също нарастват", посочва Бекъл.

Подобно на разходите на Мъск, данните на AdImpact показват, че най-много средства за реклама са вложени в кампаниите за Сената в Мичиган, Тексас и Охайо, следвани от тези в Айова и Мейн.