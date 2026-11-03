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Гръцки полицай си изгуби пистолета, носел го в торбичка от супермаркет

Елица Чупарова
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Гръцката полиция.

Гръцки полицай загуби картечния си пистолет, докато го носел в торбичка от супермаркет. Това съобщават местни медии, цитирани от БТА.

Случаят е от вчера в атинското предградие Халандри. Полицаят е служител в участъка в пристанищния град Рафина. На път за работа той прибрал пистолета си "Хеклер и Кох" МР5, зашеметяваща граната и служебната си радиостанция в торбичка от магазин. След това се качил на мотора си, но по време на движението тя се скъсала и въоръжението изпаднало. Това не било забелязано от полицая, съобщава сайтът "Пондики".

Според телевизия Скай, когато установил загубата, полицаят се върнал по пътя си и намерил гранатата и радиостанцията, но картечният пистолет вече бил изчезнал безследно.

Мъжът е бил задържан за нарушаване на правилата за безопасно съхранение на огнестрелно оръжие, но по-късно е бил освободен с прокурорско разпореждане.

Гръцката полиция.

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