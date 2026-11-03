Полският премиер Туск: Спряхме провокация на границата с Русия

Полша е предотвратила предполагаем опит за провокация на границата с руския анклав Калининград през нощта срещу вторник. Това съобщи премиерът Доналд Туск, след като полските власти засилиха охраната по източните граници на страната заради разузнавателни предупреждения за възможни саботажи и навлизане на въоръжени лица.

Малко след полунощ полският министър-председател е получил информация от граничната охрана за подозрително движение в района на границата с Русия. Забелязани са били хора с фенерчета, след което незабавно са мобилизирани допълнителни сили и средства, съобщава полската медия RMF24.

„Успяхме да предотвратим провокация, ако това са били намеренията им. Разбира се, никога няма да можем да потвърдим това със сигурност", заяви Туск преди заседание на правителството във вторник.

Премиерът на Полша съобщава още, че граничната охрана е подала сигнала малко след полунощ. Според него реакцията на службите е била бърза и е предотвратила развитието на потенциален инцидент.

Случаят идва на фона на предупреждения от полските и съюзническите разузнавателни служби за възможни диверсионни действия през първата половина на ноември. По думите на Туск информацията включва и риск от навлизане на въоръжени лица на полска територия.

Заради заплахата в североизточните райони на страната – Варминско-Мазурското и Подляското войводство, е започнала специална операция под ръководството на полицията. В нея участват армията, граничната охрана и специалните служби, като са изпратени и антитерористични подразделения.

Полският портал Wirtualna Polska съобщи, че в района са насочени и сили на специалното подразделение GROM.

Туск заяви, че предупрежденията за възможни провокации са получени както от полските служби, така и от разузнавателните структури на съюзниците на страната.

Премиерът посочи и предупрежденията, които е получил през октомври от върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич по време на посещението му във Варшава.

Полският премиер от месеци предупреждава за риск от по-сериозна хибридна атака срещу държава членка на НАТО. По думите му разузнавателните данни, постъпващи от Алианса, Украйна и САЩ, включително от Централното разузнавателно управление (ЦРУ), стават все по-конкретни.

Туск подчерта, че не може да бъде потвърдено със сигурност дали нощното движение на границата действително е било част от опит за провокация. Той обаче предупреди, че напрежението и ескалацията от страна на Русия вероятно ще продължат и няма непременно да се ограничат до този случай.