Тръмп потвърди за нови US удари по Иран

Американският президент Доналд Тръмп потвърди в телефонно интервю за "Фокс нюз", че САЩ са нанесли нови удари по Иран. Това стана след информацията за американска атака срещу иранския остров Кешм в Ормузкия проток, съобщава Франс прес.

"Те изградиха там съоръжение за противовъздушна отбрана... В момента, в който го завършиха снощи, ние нанесохме много хубав удар", заяви Тръмп. И обясни, че това е нападение от малък калибър.

Държавната телевизия на Иран съобщи, че на иранския остров Кешм, разположен в района на стратегическия Ормузки проток, са се чули експлозии. Според американския представител набелязани са били "иранци, използващи ракети "земя-въздух" срещу обекти на САЩ".

Ударите, които изглежда са били ограничени в сравнение с пълномащабно възобновяване на военните действия, идват в навечерието на решаващите междинни избори в САЩ, отбелязва АП. Тръмп по-рано заяви, че Съединените щати няма да нанесат удари срещу Иран преди днешните междинни избори.

Непопулярната война с Иран и произтичащото от нея въздействие върху цените на бензина и други сектори на икономиката в САЩ са уязвима тема за републиканците в опитите им да запазят контрола си над Конгреса.

Вчера Тръмп обяви, че Иран иска да сключи споразумение за край на войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, и че това споразумение е възможно. Държавният глава не е навлязъл в подробности по темата.