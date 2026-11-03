Мелания Тръмп ще бъде домакин на руско-украинска среща в Белия дом

Междувременно Русия потвърди, че ще има мирни преговори с Украйна и САЩ на 10 и 11 ноември в Абу Даби

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще събере представители на Русия и Украйна в Белия дом в четвъртък, за да обсъдят местното прекратяване на огъня в Херсонска област. Това съобщиха от Белия дом във вторник.

Срещата ще се проведе на фона на изтичането на шестдневното примирие в окупирания от Русия град Олешки и околните райони в Херсонска област. То приключи в понеделник и беше договорено, за да се даде възможност за евакуация на местните жители. От Белия дом посочиха, че паузата във военните действия е била постигната с посредничеството на първата дама, съобщава Си Ен Би Си.

В понеделник Украйна обвини Русия, че е използвала примирието, за да укрепи военните си позиции в града.

Срещата, организирана от Мелания Тръмп, ще бъде „изключителен момент в американската история", заявиха от Белия дом, без да посочат кои представители ще участват. Първата дама ще направи изявление за примирието в Олешки в 11:00 ч. източноамериканско време в четвъртък.

Междувременно Русия потвърди във вторник, че мирните преговори с Украйна и САЩ ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Помощникът на руския президент Владимир Путин – Владимир Медински, ще бъде главен преговарящ от руска страна. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти по време на конферентен разговор.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф също заяви късно в понеделник, че Вашингтон ще посредничи в мирните преговори. Разговорите ще бъдат съсредоточени върху договореностите за сигурност, деескалацията на конфликта и хуманитарните въпроси.

Уиткоф съобщи още, че американски преговарящи ще се срещнат с представители на Европа и НАТО в Брюксел през тази седмица, за да обсъдят гаранциите за сигурност на Украйна след края на войната и възстановяването на страната.

Паралелно с това Кремъл се надява през следващите дни да финализира плановете за тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай – Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Това съобщи Песков във вторник.

По-рано се появи информация, че трите държави планират да преговарят за прекратяване на войната в Украйна, без на масата да присъства украинският президент Володимир Зеленски. Той заяви, че всякакви преговори за бъдещето на Украйна трябва да включват и Киев.

„Това може да бъде приемливо само ако сме на масата за преговори", каза Зеленски на 20 октомври. Тогава той допълни, че е обсъждал предложението за тристранна среща между САЩ, Китай и Русия, на която да се преговаря за прекратяване на продължаващата вече почти пет години пълномащабна война.

„Нищо за Украйна без Украйна", подчерта украинският президент.

Напрежението между САЩ и Украйна се засили през последните седмици на фона на продължаващите руски и украински удари, включително по цивилни обекти и енергийна инфраструктура. Поредица от действия на администрацията на Тръмп през октомври породиха съмнения относно надеждността на Вашингтон като най-важен военен партньор на Киев.