Мерц предупреди Русия да спре атаките в Черно море: Рискува изостряне на напрежението

Русия да спре атаките в Черно море, защото така рискува да предизвика изостряне на напрежението и глобална продоволствена криза. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц. Освен това той обеща по-голяма помощ за Украйна при гарантирането на енергийните доставки тази зима, съобщава Ройтерс.

"С атаките си в Черно море Русия рискува да изостри още повече напрежението", каза той в рамките на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски.

"Русия предизвиква глобална продоволствена криза, в ущърб на най-бедните страни по света", категоричен бе канцлерът, цитиран от БТА.

Вълната от нападения започна в началото на октомври, когато плаващият под турски флаг кораб "Алфа Ватан", пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът "Ейбъл", който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба "Дигнити", повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по "Дигнити" екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен "Дигнити" бе ударен и корабът "Челси 3", който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още 4 търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – "Уайн Трейдър" и "Яра Джей", са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на "Уайн Трейдър", ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак. Миналата седмица в сряда, по време на тристранната среща за сигурността в Черно море, организирана от военния министър на България Димитър Стоянов с турския и румънския му колега, стана ясно, че 5-ти кораб, този път контейнеровоз, е бил ударен на 17 морски мили от Шабла. Вследствие на атаката и той - "Контшип джет", потъна. Кадри от атаката бяха разпространени от френския патрулен самолет "Атлантик", който бе изпратен от НАТО за засилване на наблюдението в района.