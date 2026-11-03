Обявиха фалита на сръбската "Алта банка", връщат депозитите до 50 000 евро

Търговският съд в Белград днес издаде решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу "Алта Банка", с което Агенцията за гарантиране на влоговете е назначена за синдик по несъстоятелността, съобщи Агенцията, цитирана от местните медии.

Депозити до размер от 50 000 евро ще бъдат изплащани на притежателите си чрез Пощенска банка.

Агенцията за гарантиране на влоговете обяви, че до петък, 6 ноември 2026 г., ще публикува на уебсайта си информация за началната дата на изплащане на застрахователни суми, както и общ преглед на мрежата от клонове на Пощенската банка, където ще се извършват плащания.

„Агенцията за гарантиране на влоговете е задължена да започне изплащането на застрахованите суми по депозитите в рамките на следващите седем работни дни. Вложителите ще могат да изтеглят застрахованите си суми в рамките на три години", се казва в изявление на Агенцията.

В него се обяснява, че системата за гарантиране на депозитите защитава физически лица, предприемачи, както и микро, малки и средни юридически лица до максимална сума от 50 000 евро, независимо от валутата или вида на банковата сметка.

От Агенцията подчертават, че Фондът за гарантиране на влоговете разполага с достатъчно средства, за да изплати всички застраховани суми на вложителите в "Алта Банка".

Народната банка на Сърбия отне оперативния лиценз на "Алта Банка" в събота, 1 ноември, а собственикът и двама служители са арестувани по подозрение, че са злоупотребили със служебното си положение.

Според прокуратурата и полицията бизнесменът Давор Мацура е заподозрян за кражба на 45 милиарда динара (над 380 милиона евро) от трезора на банката, а другите двама арестувани служители в банката са били негови помагачи.

Според банкови специалисти, цитирани в сръбските медии, собственикът на "Алта Банка" не може да има достъп до подобна сума, нито е практика подобна сума да се съхранява в купюри в трезора на банка.