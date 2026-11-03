Над 50 човека са в неизвестност под руините на пункт за помощи в Украйна (Видео, снимки)

На 10 и 11 ноември САЩ, Русия и Украйна се събират за преговори в Абу Даби, обсъждат и сигурността в Черно море
Повече от 50 човека вероятно се намират под руините на пункт за раздаване на хуманитарна помощ в село в Югоизточна Украйна. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц. Пунктът бе ударен вчера при руска атака, съобщава Франс прес.
Засега броят от жертвите при тази атака е 33, каза още Зеленски. Петима са били спасени, а над 50 човека остават в неизвестност под руините, стана ясно от изказването му,.
Украинският президент определи нападението като едно от най-мащабните масови убийства, извършени от Русия по време на тази война. Спасителните операции продължават, увери Зеленски.
След срещата си с Мерц той заяви, че преговарящи от Украйна, Русия и САЩ ще се срещнат на 10 и 11 ноември в Абу Даби, съобщава Ройтерс.
Той обясни, че ще бъдат обсъдени теми като предоставянето на гаранции за сигурност, обявяването на енергийно примирие и спирането на огъня в Черно море, за да се осигури износът на храни. Това ще бъдат първите преки преговори между трите страни от февруари.
В момента руската армия не разполага с предимство на бойното поле, каза Зеленски. Според него ситуацията по фронтовите линии е сложна, но е под контрол.
Той отново призова съюзниците на Украйна да ѝ изпратят още средства за противовъздушна отбрана, за да бъдат защитавани градовете, които се намират далеч от фронтовата линия, пише БТА.
An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid there. After the first aerial bomb strike, there was a double-tap strike with nine more bombs, specifically targeting the shelter where people were taking cover. Tragically, 18 people have already been reported killed. My condolences to their families and loved ones. Five people have been injured. A rescue operation is underway at the site, and the search for people continues. It is extremely difficult. Military forces, first responders, and special services are involved. The Russians could not have been unaware that every week, local residents who had remained in Komyshuvakha received humanitarian aid at that very location. And this is further proof that Russia wants no de-escalation and no real justice. After the humanitarian operation in Oleshky, there was a moment when the next steps could have shown that progress toward peace was possible. With these killings, Russia is sending an entirely opposite signal: Russia is counting on more killings. There must be a response to this – a response from the world. A strong and tough response. A response to Russia. And support for Ukraine. We must protect lives. Thank you to everyone who is helping!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026