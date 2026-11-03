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Над 50 човека са в неизвестност под руините на пункт за помощи в Украйна (Видео, снимки)

Елица Чупарова
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СНИМКА: Ройтерс

На 10 и 11 ноември САЩ, Русия и Украйна се събират за преговори в Абу Даби, обсъждат и сигурността в Черно море

Повече от 50 човека вероятно се намират под руините на пункт за раздаване на хуманитарна помощ в село в Югоизточна Украйна. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц. Пунктът бе ударен вчера при руска атака, съобщава Франс прес. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Засега броят от жертвите при тази атака е 33, каза още Зеленски. Петима са били спасени, а над 50 човека остават в неизвестност под руините, стана ясно от изказването му,.

Украинският президент определи нападението като едно от най-мащабните масови убийства, извършени от Русия по време на тази война. Спасителните операции продължават, увери Зеленски.

След срещата си с Мерц той заяви, че преговарящи от Украйна, Русия и САЩ ще се срещнат на 10 и 11 ноември в Абу Даби, съобщава Ройтерс. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Той обясни, че ще бъдат обсъдени теми като предоставянето на гаранции за сигурност, обявяването на енергийно примирие и спирането на огъня в Черно море, за да се осигури износът на храни. Това ще бъдат първите преки преговори между трите страни от февруари.

В момента руската армия не разполага с предимство на бойното поле, каза Зеленски. Според него ситуацията по фронтовите линии е сложна, но е под контрол. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Той отново призова съюзниците на Украйна да ѝ изпратят още средства за противовъздушна отбрана, за да бъдат защитавани градовете, които се намират далеч от фронтовата линия, пише БТА. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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