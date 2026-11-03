Бомбени заплахи приземиха 7 самолета в Европа за ден, 2 от тях кацнаха в България (Обзор)

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На борда на машините не са били открити взривни устройства

Бомбени заплахи приземиха 7 самолета само за ден в няколко европейски държави, сред които и България.

Първият сигнал от сутринта във вторник беше за самолет на полската авиокомпания LOT, изпълняващ полет от Лондон до Варшава със 181 души на борда. Заради заплахата машината “Боинг-737 МАКС” беше пренасочена към резервното летище “Модлин” край полската столица, където кацна безопасно.

Пътниците бяха евакуирани, а летището временно преустанови работа. След проверка властите обявиха тревогата за неоснователна и възстановиха нормалната му дейност.

Малко по-късно бомбена заплаха беше отправена и срещу самолет на скандинавската авиокомпания SAS, пътуващ от Копенхаген до Варшава.

Машината кацна нормално във Варшава и всички пътници слязоха невредими. На място бяха изпратени полицейски екипи и кучета, обучени да откриват взривни вещества, но в крайна сметка такива не бяха намерени.

Третият инцидент засегна самолет на нискотарифната авиокомпания “Райънеър”, изпълняващ полет от Манчестър до испанския град Мурсия. На борда му имаше 114 пътници и 7 членове на екипажа. След безопасното кацане всички бяха изведени от машината, а службите за сигурност извършиха щателна проверка. Впоследствие испанската полиция съобщи, че не са открити взривни вещества.

Четвърият и петият сигнал за бомбена заплаха са за самолети, идващи от италианския град Бергамо и от ирландската столица Дъблин за България.

Първият полет е бил на компанията Wizz Air и е превозвал 176 пътници и 7 души екипаж. След кацане те са били проверени и не са били установени налични взривни устройства, казаха пред “24 часа” от Министерството на транспорта.

Вторият полет е на Ryanair. На него са били 185 пътници, бебе и 6 души екипаж. След обстойна проверка и на него не са били намерени бомби.

Главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов коментира, че бомбени заплахи са подадени и към различни институции в страната. Той припомни, че при предишни подобни случаи са били установени имейл адреси, от които са изпращани съобщенията, като IP адресите са били на територията на други европейски държави.

Министърът на транспорта Георги Пеев обясни, че няма информация съобщенията за взривни устройства в двата самолета да са получени по мейл. Той каза, че пилотът на полета от Дъблин сам е съобщил за бомбена заплаха, за която научил от авиокомпанията си.

По-късно във вторник стана ясно, че още два полета на Ryanair са получили съобщение за бомба. Единият е пътувал от Дъблин за Рим, а другият от Лисабон също за италианската столица. И при двата не са установени взривни устройства.

Фалшивите заплахи идват само ден след като полет на WizzAir от Лондон Лутън за София бе пренасочен към Будапеща след сигнал за бомба. Проверката установи, че става дума за фалшива тревога.

