Хиляди европейски военни тренират за съвместна операция в Украйна, ако има мир (Обзор)

Ще могат да отговарят с ответен огън, ако бъдат атакувани от руснаци, а Турция ще ръководи усилията по разминиране на Черно море

Хиляди европейски войници ще се съберат в Полша между 9 и 22 ноември, за да тренират общи мироопазващи действия в Украйна, в случай че бъде постигнато мирно споразумение. Би Би Си съобщи, че Великобритания и Франция ще оглавят военно учение, като в него ще се включат близо 3000 военнослужещи от 12 европейски държави.

България не е сред тях, въпреки че беше поканена

да участва в така наречената Коалиция на желаещите.

В учението се включват още Белгия, Естония, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция и Турция, както и украински военни. Те ще тренират съвместни действия като охрана на граждански полети при възобновяване на работата на украинските летища. Турция пък е поела ангажимент да ръководи операция по разминиране на зони в Черно море, което да позволи възобновяването на износа на украинско зърно и други търговски плавателни маршрути.

Плановете за създаване на международни сили в Украйна бяха представени миналата година като една от дългосрочните гаранции за сигурност в страната, предложени от европейските държави. За тях обаче продължава да се знае малко, тъй като Русия изрази несъгласие с разполагането на чужди мироопазващи войски. Миналата година руският президент Владимир Путин даже заяви, че те ще бъдат “легитимни цели” на неговата армия.

Въпреки това подготовката им е в ход и се разглежда като част от международните усилия за постигане на мир в Украйна. Няколко английски медии съобщават и какви точно задачи ще изпълняват и как ще се подготвят за тях. Западни представители са разкрили пред “Гардиън”, че съюзническите войски ще имат право да откриват ответен огън, ако бъдат атакувани от руснаци, тъй като това ще се разглежда като нарушаване на мирното споразумение. Те няма да разчитат на американски системи или технологии като например сателитния интернет на Илон Мъск, използван в момента от Украйна, а на свои.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че учението показва, че Великобритания, Франция и техните съюзници засилват подготовката си за деня, в който бъде постигнат мир.

“Това не е хипотетичен план, а създаване на реални сили,

готови да помогнат на Украйна, след като бойните действия спрат”, обясни той.

Командир на многонационалните сили е британският генерал-лейтенант Том Бейтман, който коментира, че учението представлява важна стъпка към превръщането на политическите ангажименти в надеждна военна готовност. Той определи формированието като “реална, боеспособна и бързо разгръщаема сила, която демонстрира сериозен ангажимент от страна на държавите от Коалицията на желаещите към дългосрочната стабилност и сигурност на Украйна”. Генералът заяви също, че силите няма да действат под командването на НАТО и няма да бъдат разположени на фронтовата линия. Франция осигурява за тях 1500 военни от своята Първа дивизия, а Великобритания - 300 от Седма лека механизирана бригада.

Военното учение в Полша ще се проведе в момент, в който в Обединените арабски емирства ще има нов кръг от преговори за постигане на мир. На 10 и 11 ноември в Абу Даби определените от американския президент Доналд Тръмп посредници ще срещнат преговарящите екипи на Украйна и Русия.

“Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните условия и следващите стъпки към мира”, написа специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф в социалните мрежи. Преди това американските преговарящи ще посетят Брюксел, за да се срещнат с представители на Франция, Германия, Великобритания, ЕС, НАТО и Световната банка, с които да обсъдят гаранциите за сигурност на Украйна. Разговорите им трябва да се проведат в сряда.

Във вторник стана ясно, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще бъде домакин на среща на представители на Русия и Украйна в Белия дом. Целта ще бъде постигане на прекратяване на огъня в Херсонска област.