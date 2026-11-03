Тръмп обяви, че САЩ са близо до сключване на търговско споразумение с Канада

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САЩ са близо до сключването на търговско споразумение с Канада. Това заяви президентът на страната Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

„Канада е чудесна страна, скоро ще сключим споразумение с нея. Ще постигнем страхотна сделка", заяви Тръмп в интервю за телевизия „Фокс нюз".

През последните месеци Канада и САЩ си наложиха взаимно мита върху стоки на стойност милиарди долари. Въвеждането на американски мита върху канадски стоки се превърна в тема на дебат в някои от северните американски щати, граничещи с Канада, като Мичиган и Мейн, преди междинните избори в САЩ.

Тръмп и канадският премиер Марк Карни съобщиха в неделя, че са разговаряли за търговско споразумение, което според американския президент ще бъде „страхотно за нашите фермери".

"Екипите ни ще работят през следващите седмици за постигане на тази цел", написа в екс премиерът Карни.