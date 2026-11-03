Таркан създаде химн за климатичната конференция на ООН в Анталия (Видео)

Турската мегазвезда Таркан е подготвил специален химн за тазгодишната Конференция на ООН по изменението на климата (COP31), на която Турция за пръв път ще е домакин, от 9 до 20 ноември в средиземноморския град Анталия.

„Времето изтича. Трябва да действаме, преди да е станало твърде късно. Нямаме друг избор, освен да се събудим и да събудим онези, които още спят“, се пее в песента.

Творбата е преработен вариант на песента „Uyan“ (Събуди се), която изпълнителят издаде през 2008 г. в подкрепа на глобалните действия във връзка с промените в климата. Певецът е преработил песента, добавяйки текст на английски език и нов музикален аранжимент.

Споделяйки песента и музикалния видеоклип в социалните мрежи, Таркан каза, че се надява посланието му да достигне до повече хора и да насърчи колективни действия срещу изменението на климата.

Министърът на околната среда, градоустройството и изменението на климата Мурат Курум, домакин на предстоящата конференция COP31 в Анталия, благодари на Таркан за приноса, посочва Хюриет дейли нюз.

Междувременно Турция е подготвила автопарк от транспортни средства с ниски емисии за превоз на участниците в COP31, като целта е да се ограничи замърсяването от придвижването им по време на форума. Автопаркът, произведен изцяло в Турция, включва 71 електрически автомобила и 233 автобуса, задвижвани с природен газ и чист дизел. Автобусите ще превозват делегатите между мястото на провеждане на срещата на върха, хотелите, транспортните възли и центъра на града.