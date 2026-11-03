Вучич: В Сърбия цари терор, престъпниците заплашват успешни хора с пари

В Сърбия цари терор, престъпниците отправят заплахи към успешни хора - предимно бизнесмени, които имат пари. Това заяви бившият президент на страната Александър Вучич, който напусна поста, за да се кандидатира за премиер, но загуби парламентарните избори на 25 октомври.

Във видеоклип, публикуван в Инстаграм, Вучич заяви, че вместо да залавя престъпници, полицията продължава да издирва предполагаемото унищожаване на документи в институциите, въпреки че досега не е открила никакви унищожени документи.

„Терорът буквално царува в Сърбия. И за хората, които не знаят, едно от най-отвратителните действия, случвали се някога в Сърбия от 1945 г. насам, е в ход. А именно, престъпният клан „Врачар" – това е един черногорските престъпни кланове, негов клон – изпраща заплахи към всички успешни хора в Сърбия, главно бизнесмени, които имат пари", заяви Вучич. Той разказва как бизнесмени от различни сръбски градове получават обаждания по телефона със заплахи.

Вучич се оттегли от президентския пост преди края на втория си мандат, за да се включи в предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, на които спечели само 103 места в 250 членния парламент. Победител на изборите стана "Студентската листа - студентите печелят", които според неокончателните данни на Републиканската избирателна комисия имат 140 депутатски мандата.

До изборите се стигна след масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, възникнали заради трагичния инцидент в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември се срути бетонната козирка на жп гарата и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

По време на протестите бе създадено Студентско движение в Сърбия, което за първи взе участие в изборите с листата "Студентската листа- Студентите печелят" с кандидати, които не са били част от сръбския политически живот, но имат професионален и личен авторитет в обществото.