До 10 г. затвор и 50 000 евро глоба за жестокост към куче в Гърция

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До 10 години затвор и административна глоба от 30 000 до 50 000 евро предвижда гръцкото законодателство за особено тежки случаи на жестокост към животни. Дори умишлен ритник или удар по куче може да доведе до арест, наказателно производство и сериозна финансова санкция.

Съгласно Закон 4830/2021, който урежда защитата и благополучието на животните в Гърция, малтретирането се третира като престъпление. Законът се прилага както за домашни, така и за бездомни животни, независимо дали извършителят е гръцки гражданин или чужденец.

При умишлено причиняване на болка или нараняване, включително чрез удари и ритници, се предвижда наказание от най-малко една година лишаване от свобода и съдебна парична санкция. Административните глоби за тази категория нарушения са от 5000 до 15 000 евро за всяко засегнато животно.

При особено тежки прояви на жестокост, като изтезания, отравяне или умишлено умъртвяване, наказанието може да достигне 10 години затвор, а административната глоба до 50 000 евро.

Гръцкият закон позволява едновременно налагане на административни и наказателни санкции. При определени случаи животното може да бъде отнето от собственика му.

За търсене на отговорност не е необходимо кучето да е загинало или да е получило тежки увреждания. Достатъчно е да бъдат установени действия, които представляват забранено малтретиране.

Особено важно е, че законът защитава еднакво домашните и бездомните кучета. Насилието над животно на улицата също може да доведе до наказателно преследване, независимо дали то има собственик.

Конкретното наказание се определя според тежестта на деянието, обстоятелствата и събраните доказателства.