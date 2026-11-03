САЩ спират да финансират Израел в края на годината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Доналд Тръмп съобщи, че САЩ ще спрат да подпомагат финансово Израел в края на годината, съгласно споразумение, което той е сключил с министър-председателя на страната Бенямин Нетаняху.

В телефонно интервю за „Фокс Нюз" във вторник сутринта Тръмп заяви, че преди няколко месеца е било постигнато споразумение, съгласно което САЩ ще престанат да отпускат 4 млрд. долара годишно, съобщава Би Би Си.

„Вече се споразумяхме, че до края на тази година ще престанем да плащаме на Израел. Сега ще помагаме на Израел, ако имат нужда от това", каза американският президент.

Не е ясно за какви средства говори той , въпреки че меморандумът за разбирателство, който предвижда военна помощ за Израел в размер на 3,8 млрд. долара годишно, изтича в края на 2028 г.

От Би Би Си са се свързали с Белия дом за разяснения. Кабинетът на израелския министър-председател все още не е коментирал въпроса.

Тръмп посочва, че Израел вече няма нужда от американско финансиране.

„Що се отнася до плащанията към Израел, Биби Нетаняху и аз сключихме споразумение, че ще даваме на Израел 4 млрд. долара годишно и преди няколко месеца се споразумяхме, че ще спрем това", каза той.

Президентът на САЩ обвини демократите, че използват американската помощ за Израел като аргумент, с който да атакуват републиканците.

Тръмп заяви, че Израел може да закупува оръжие от САЩ, ако е необходимо. Контурите на евентуални нови споразумения за доставки или инвестиции в подкрепа на израелската армия остават неясни.

В интервю през май за CBS премиерът Нетаняху заяви, че иска да намали финансовата подкрепа на САЩ за Израел до нула от годишните 3,8 млрд. долара, които страната получава.

„Нека започнем сега и да го направим през следващото десетилетие, през следващите десет години, но искам да започнем сега. Не искам да чакам следващия Конгрес", каза той.

Израел е най-големият получател на чуждестранна помощ от САЩ от края на Втората световна война насам. Доклад на Конгреса, публикуван миналата година, оцени общата стойност на помощта на 174 млрд. долара, без да се отчита инфлацията.

Отношенията между САЩ и Израел все още се ползват със значителна двупартийна подкрепа, но подкрепата сред демократите отслабва, особено след началото на войната в Газа през октомври 2023 г.

През юли републиканският конгресмен Томас Маси наложи гласуване на законопроект за съкращаване на помощта за сигурност за Израел с 3,3 млрд. долара и получи подкрепата на 103 демократи в Камарата. Той беше единственият републиканец, подкрепил поправката. Предложението беше отхвърлено с 314 гласа „против" срещу 104 „за".

Проучване, проведено през септември от университета „Куинипиак", установи, че почти половината- 48% от избирателите смятат, че САЩ подкрепят Израел прекалено много, което е ръст спрямо 16% през 2017 г.

Сред демократите този дял възлиза на 67%, в сравнение с 17% при републиканците.