Година затвор за грък, заклал коза в двора си, за да нахрани семейството си

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67-годишен мъж от гръцкия град Патра беше изпратен в затвора, след като получи едногодишна ефективна присъда за незаконно клане на коза. Случаят предизвика обществена дискусия в Гърция заради тежкото здравословно и финансово състояние на осъдения.

Присъдата е потвърдена на 27 октомври от Апелативния съд в Патра. Делото е свързано със случай от 2022 г., когато мъжът заклал животното в двора на дома си в района на Ладопулос, без предварително да го приведе в безсъзнание, както изискват правилата за хуманно отношение към животните.

Сигналът до властите бил подаден от жена, която минавала покрай имота и станала свидетел на случилото се.

Според гръцките медии 67-годишният мъж страда от онкологично заболяване и има сериозни проблеми със зрението. Съпругата му е прикована на легло, а той се грижи и за внуците си, след като е загубил двете си деца на 40 и 45 години.

Мъжът се препитавал със събиране на метални отпадъци. По информация на местните медии той заклал козата, за да осигури храна на семейството си.

След потвърждаването на присъдата е отведен в затвора в Амфиса, където трябва да изтърпи едногодишното наказание.

Гръцкото законодателство и европейските правила изискват животните по правило да бъдат приведени в безсъзнание преди клане, за да се ограничат болката и страданието им. Неспазването на установените изисквания може да доведе до наказателна отговорност.

Случаят предизвика коментари в гръцките медии, които поставят въпроса за строгостта на накьазанието и необходимостта при определянето му да бъдат отчитани тежките социални и здравословни обстоятелства на осъдените.

Въпреки бедността и заболяванията на мъжа съдът е потвърдил ефективната присъда от една година лишаване от свобода.