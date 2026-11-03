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Тръмп: Резултатите на републиканците на изборите ще бъдат по-добри от очакваното

Богомила Костадинова
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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп отново изрази увереност в победата на своята Републиканска партия на днешните междинни избори за Конгрес на САЩ, предаде ДПА.

"Смятам, че резултатите (на Републиканската партия - бел. ред.) ще бъдат по-добри, отколкото си мислите", заяви Тръмп пред телевизия "Фокс нюз", цитиран от БТА.

Той изрази увереност, че Голямата стара партия (Grand Old Party - GOP, както е известна Републиканската партия - бел. ред.), ще запази мнозинството си и в двете камари на Конгреса - Сената и Камарата на представителите.

Последните социологически проучвания не са в полза на републиканците, посочва ДПА, допълвайки, че макар и самият Тръмп да не участва в изборите, на вота се гледа като на референдум за политическите му действия по време на втория му президентски мандат. 

Американците избират всички 435 депутати в Камарата на представителите и 35 от общо 100 сенатори, като в два от случаите става дума за частични избори.

Изходът от днешните междинни избори до голяма степен ще очертае оставащите малко повече от две години на правителството на Тръмп, което встъпи в длъжност през януари миналата година за 4-годишен мандат, отбелязва ДПА.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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