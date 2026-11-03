ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Айзенкот: Спирането на финансирането от САЩ показв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23861327 www.24chasa.bg

Папата е добре, заминава на 12-дневна обиколка в Латинска Америка

Богомила Костадинова
1504
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Папа Лъв XIV СНИМКА: Ройтерс

Папа Лъв XIV e в добро здравословно състояние и е готов тази седмица да отпътува за обиколка на три страни от Южна Америка, след като преди по-малко от месец бе подложен на операция за рак на белия дроб, предаде Ройтерс, като  се позова на изявление на Ватикана.

В текста се посочва, че не се налага да се предприемат допълнителни медицински предпазни мерки.

В петък 71-годишният Лъв XIV ще отпътува за Уругвай, като обиколката му ще продължи 12 дни и ще включва също Аржентина и Перу. Това ще е едно от най-натоварените папски пътувания от десетилетия.  

На 13 октомври Лъв XIV претърпя операция за отстраняване на част от десния бял дроб.

„Папата е в добро здраве“, заяви говорителят на Ватикана Матео Бруни по време на пресконференция. „Не става дума за трайно състояние, а за нещо, от което човек се възстановява“, добави Бруни. 

Лъв XIV, който застана начело на Римокатолическата църква през май 2025 г., бе диагностициран с рак през октомври тази година. Новината за заболяването му предизвика шок и повдигна въпроси около бъдещата форма на понтификата му, докато продължава борбата със заболяването, съобщава БТА. 

Светият отец бе опериран заради белодробен аденокарцином – най-често срещаната форма на рак на белия дроб. Лекарите му заявиха, че според резултатите от хистологичното изследване няма метастази и не се налага допълнително лечение. 

Папа Лъв XIV СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Отличниците на България" търсят как и най-малките училища да се изравнят с елитните