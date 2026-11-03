ООН осъди нападението над център за хуманитарна помощ в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мисията на ООН за правата на човека в Украйна осъди руската атака, при която бяха убити най-малко 33 души в бивша училищна сграда, където е била разпределяна хуманитарна помощ, заявявайки, че това вероятно е нарушение на международното право, предаде Франс прес.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че многобройните вчерашни удари по село Комишуваха в югоизточната Запорожка област, са едни от най-смъртоносните руски атаки от началото на войната.

„Десетки бяха убити, докато цивилни се събираха, за да получат хуманитарна помощ в Комишуваха, времето и мястото на разпределението на хуманитарната помощ бяха добре оповестени“, заяви Даниел Бел, ръководител на Мисията на ООН по правата на човека в Украйна.

„Или руските въоръжени сили са знаели, че се извършва разпределение на хуманитарна помощ, или не са предприели най-основните стъпки, за да разберат какво се случва в селото, което са планирали да атакуват“, каза Бел.

„И в двата случая тази атака изглежда е нарушила най-фундаменталните принципи на международното хуманитарно право“, подчерта той, цитиран от БТА.

Наблюдателите на ООН заявиха, че Русия е използвала „мощни авиационни управляеми бомби“ при удара.

„Атаката, при която множество управляеми бомби удариха училищна сграда в Комишуваха, Запорожка област, се случи сутринта, докато цивилни се бяха събрали, за да получат хуманитарна помощ“, съобщиха наблюдатели на ООН в изявление.

„Местните власти обявиха разпределението на хуманитарната помощ предния ден в канал в социална медия с близо 5000 абонати, като заявиха, че разпределението ще се проведе в училището между 10:00 и 12:00 часа на 2 ноември“, посочват служителите на ООН.

Зеленски каза, че 33 души са били убити и че над 50 може да са затрупани под развалините.

Вчера той заяви, че Москва е взела на прицел много пъти мястото, удряйки убежището, където хората са избягали след първите атаки.

Сред жертвите са двама спасители и четирима полицаи, съобщи в Телеграм изпълняващият длъжността областен губернатор на Запорожка област Михайло Семикин.

Двама души са били убити при украинска атака с дрон срещу цивилен автомобил в окупираната от Русия част от Запорожка област. Едната от жертвите е служителка на Запорожката АЕЦ, съобщи междувременно днес назначеното от Москва ръководство на атомната електроцентрала, цитирано от ТАСС.