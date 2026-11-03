Айзенкот: Спирането на финансирането от САЩ показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

Израелският опозиционен лидер Гади Айзенкот заяви, че обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп спиране на американската финансова помощ за Израел след края на тази година показва, че премиерът Бенямин Нетаняху трябва да бъде сменен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Биби Нетаняху и аз постигнахме споразумение. Ние предоставяме на Израел по 4 милиарда долара годишно и преди няколко месеца се договорихме да сложим край на това“, каза по-рано днес Тръмп в интервю за телевизия „Фокс нюз“. Американският президент посочи, че плащанията ще спрат от началото на следващата година. „Разбира се, ще помогнем на Израел, ако има нужда от това“, добави Тръмп.

„Фактът, че израелските ръководни военни кръгове научават от медиите за промяна в стратегическите ни отношения, по едно и също време с израелската общественост, показва колко е опасно управлението на Бенямин Нетаняху. Вече не може да му се има доверие и той трябва да бъде сменен“, пише в изявление на Айзенкот, който е лидер на партия „Яшар“.