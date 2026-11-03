Петима са убити при израелски удар в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души, включително момиче в тийнейджърска възраст, бяха убити при израелски удари в ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на палестинските спасителни и здравни служби.

Израелските въоръжени сили заявиха, от своя страна, че са атакували терористи в разкъсваната от война територия. Болница „Насър“, в южната част на територията, съобщи, че телата на трима души са били докарани в здравното заведение, където са постъпили и няколко ранени, след израелски въздушен удар по палатка, приютяваща разселени лица западно от град Хан Юнис, съобщи БТА.

Израелските въоръжени сили казаха пред Франс прес, че са поразили в района бойци на групировки, без да предоставят допълнителни подробности.

Министерството на вътрешните работи на ислямисткото движение „Хамас“ обяви, че член на службата за вътрешна сигурност, 44-годишният Мохамед Шалуф, е бил убит при въздушен удар в Ал Маваси, разположен западно от Хан Юнис.

Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита на Газа, организация за първа помощ, действаща под ръководството на „Хамас“, заяви, че младо момиче е било убито, след като израелски дрон е ударил палатка, разположена в парк в град Газа, в северната част на ивицата. Болница „Аш Шифа“ в Газа идентифицира жертвата като 17-годишния Римас ал Мадхун.

Израел и „Хамас“ се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, което влезе в сила на 10 октомври 2025 г., след две години война, конфликт, предизвикан от безпрецедентна атака на израелска земя от палестинското ислямистко движение на 7 октомври 2023 г.