Латвия: Руски и украински са дроновете, нарушили въздушното ни пространство

Латвийската армия заяви днес, че смята единия от двата дрона, нарушили въздушното пространство на страната в последните дни, за руски, а другия - за украински, предаде Ройтерс.

Въоръжените сили на балтийската република издадоха последователни предупреждения за въздушна опасност близо до границите на страната с Беларус и Русия онзиден и вчера, призовавайки жителите в съответните райони да се укрият в бомбоубежища. Във втория случай във въздуха бяха вдигнати изтребители на НАТО от мисията на алианса за охрана на балтийското въздушно пространство.

Военни дронове, главно украински, досега са се отклонявали във въздушните пространства на Финландия, Естония, Латвия и Литва, будейки безпокойство, че войната в Украйна може да се разпростре в страните от НАТО, граничещи с Русия и нейния съюзник Беларус, посочва Ройтерс.

Армията на Латвия смята, че дронът от неделя е от руския тип "Геран", като не е станало ясно дали е бил въоръжен, обяви военен говорител, добавяйки, че безпилотният летателен апарат очевидно е бил върнат назад през границата с Русия.

Дронът от понеделник най-вероятно е бил украински и се е разбил на латвийска територия, но засега не е намерен, съобщи армията.

Украйна атакува руските пристанища на Балтийско море, откъдето се изнася петрол - Приморск и Уст Луга, припомня Ройтерс, добавяйки, че някои от дроновете пропускат целите си. Според Киев те биват отклонявани от руските средства за радиоелектронна борба.

Тези случаи тревожат съседните на Русия страни, отбелязва Ройтерс. Именно заради вътрешнокоалиционен конфликт относно реакцията на подобни инциденти в Латвия на 14 май тази година падна правителството на Евика Силиня, обръща внимание агенцията, цитирана от БТА.

Москва обвинява Киев, че използва въздушното пространство на НАТО като прикритие при подготовката на атаки срещу руска територия. Като цяло държавите от алианса посочват инвазията на Русия в Украйна през февруари 2022 г. като изначалната причина за подобни инциденти, обобщава Ройтерс.