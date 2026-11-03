Германия увеличава помощта за Украйна през зимата

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Германия ще даде на Украйна допълнителна помощ преди очакваната тежка зима, съобщи канцлерът Фридрих Мерц на среща с украинския президент Володимир Зеленски в Берлин, цитиран от ДПА.

"Ще продължим да оказваме подкрепа, докато тази война не приключи", посочи германският лидер, цитиран от БТА.

Той неколкократно подчерта, че подпомагането на Украйна е в интерес на Германия. "Изходът от тази война ще оформи облика на европейската сигурност за дълго време напред", каза той.

Допълнителната помощ за зимата ще бъде в размер на 200 милиона евро, научи ДПА. Тя ще бъде поделена между бюджетите на Министерството на външните работи и правителствената политика за финансиране на международно развитие.

Зеленски пристигна в Берлин в навечерието на нови преговори за прекратяване на войната. Малко преди това специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви нов кръг преговори между Русия, Украйна и САЩ, който ще се състои в Абу Даби идната седмица във вторник и сряда.

На общата пресконференция след срещата си и двамата лидери настояха, че Европа трябва да участва в тези обсъждания.

"С Фридрих сме на едно мнение, че не може да има устойчив мир, без европейците да участват в един или друг формат", каза Зеленски.

По думите на Мерц новият кръг преговори е правилна стъпка. "Европа трябва и иска да играе роля в този процес. Решения по основните елементи на мирно споразумение, било то за санкциите или архитектурата на сигурност, могат да бъдат вземани единствено съвместно с нас европейците", заяви германският канцлер.

Мерц съобщи, цитиран от Укринформ, че Берлин ще бъде домакин на 19 ноември на среща на върха на Коалицията на желаещите.

Очаква се лидерите на страните от групата да договорят размера на помощта за Украйна догодина, като акцентът ще бъде върху военната подкрепа. Срещата ще бъде присъствена, каза германският канцлер.