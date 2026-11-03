На 88 години почина актрисата Екатерина Райкина, дъщеря на съветската легенда Аркадий Райкин

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Екатерина Райкина, дъщеря на народния артист на СССР Аркадий Райкин, театрална и филмова актриса и заслужена артистка на РСФСР, почина на 88-годишна възраст. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на собствен източник.

„Екатерина Аркадиевна почина. Това се случи в болницата", се казва в изявлението.

Актрисата е родена на 15 април 1938 г. в Ленинград. За първи път се появява на сцена на 12-годишна възраст в ролята на Козет, замествайки болна актриса в постановката на театър „Вахтангов" на „Клетниците" по време на турнето на театъра в Ленинград.

През 1959 г. завършва Театралното училище „Б. В. Щукин" и е приета в трупата на театър „Вахтангов". Екатерина Аркадиевна работи в театъра около 50 години. Тя се появява на сцената като Люсил („Буржоа", „Принцеса Турандот"), Зелима („Принцеса Турандот"), Пепеляшка и принцесата в „Котаракът в чизми", сред десетки други постановки.

Последната ѝ роля в театър „Вахтангов" е Бети в „Белият заек". Тя участва и в театър „Никитската порта" и театър „Варпаховски" в Монреал.

Баща ѝ Аркадий Исаакович Райкин (1911–1987) е легендарен съветски актьор, режисьор, сценарист и майстор на сатирата, когото смятат за една от най-значимите фигури на естрадното изкуство в СССР.

Основни факти от биографията и кариерата му:

- Роден е на 24 октомври 1911 г. в Рига в семейството на портов бракьор на строителен дървен материал.

- През 1939 г. основава или поема ръководството на Ленинградския театър на естрадата и миниатюрите (днес носещ неговото име), а през 1982 г. се премества в Москва и основава театър „Сатирикон".

- В своите скечове, монолози и интермедии той остро, но виртуозно и с фин хумор критикува съветската бюрокрация, дефицита, човешките пороци и дребнавостта на ежедневието.

- Под негово ръководство и в неговия театър започват кариерата си редица известни артисти и сатирици, сред които Михаил Жванецки и Роман Карцев.