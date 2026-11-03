ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньор легенда си тръгва след 20 г. от "Хайденхай...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23861790 www.24chasa.bg

Украйна разследва твърдения за изтезания на дезертьори

Богомила Костадинова
2852
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Украйна СНИМКА: Пиксабей

Украинското Държавно бюро за разследване (ДБР) съобщи днес, че е започнало наказателно производство във връзка с избухналите вчера сблъсъци между протестиращи и служители на реда пред предполагаем център за задържане на дезертьори в Киевска област, предаде Франс прес. 

Десетки хора снощи се събраха пред сграда в киевското предградие Петропавловска Боршчаговка след появата на съобщения, че там против волята им са държани хора, които са подлагани на изтезания, пише БТА. 

Впоследствие напрежението ескалира и се стигна до сблъсъци между протестиращи и полицията. В социалните мрежи се появиха видеозаписи, на които се вижда как млади мъже се опитват да преобърнат полицейски автобус, а други замерят служители на реда с яйца. Освен това се чуват предупредителни изстрели. 

На кадрите се вижда и как няколко души излизат от сградата и се насочват към линейка. Някои от тях са със синини по лицата и с други видими наранявания. Вижда се, че част от хората са в състояние на шок. 

Началникът на президентската канцелария Кирило Буданов, който снощи дойде на място, осъди „недопустимите събития“ и ги определи опит да се „разделят украинците“. По думите му това не би могло да се случи „без външна намеса“, като очевидно имаше предвид Русия, отбелязва АФП. 

„След като в социалните мрежи бяха разпространени съобщения за предполагаемо незаконно задържане на военен персонал (в частно жилище – бел. ред.), граждани се събраха пред въпросната къща. Инцидентът ескалира в сблъсъци, по време на които бяха произведени изстрели и бяха повредени полицейски служебни автомобили“, пише в прессъобщение на ДБР. 

Разследващите „ще работят за установяване на обстоятелствата и условията, при които военнослужещите са пребивавали“ в къща, която е била използвана за „временно настаняване“, и ще проверят дали те наистина са били държани там против волята си, се допълва в прессъобщението. 

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е идентифицирала „повече от 100 лица“, участвали в сблъсъците, като потвърди, че въпросната сграда е „обект на Националната гвардия на Украйна“.

Украинският парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Лубинец призова за яснота относно „мисиите, които военнослужещите и представителите на Националната гвардия“ са изпълнявали на това място, както и дали „са били спазени законовите изисквания“. Лубинец също така осъди „извършеното от цивилни лица нападение срещу военнослужещи“.

Инцидентът подчертава напрежението около военната мобилизация, която е много непопулярна в Украйна, отбелязва АФП. През юли в западния украински град Лвов около 200 души влязоха в сблъсъци, предизвикани от мобилизирането на млад мъж от военните.

Украйна СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Отличниците на България" търсят как и най-малките училища да се изравнят с елитните