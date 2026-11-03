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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23861809 www.24chasa.bg

Транспортният министър на Испания подава оставка след жп катастрофата с 69 загинали

Богомила Костадинова
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Оскар Пуенте СНИМКА: Ройтерс

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте заяви, че ще подаде оставка заради двете фатални железопътни катастрофи в страната за по-малко от година, без да уточни кога ще напусне поста си, предаде Ройтерс.

„Министърът на транспорта в страна като Испания не може да остане на поста си след две толкова тежки катастрофи за по-малко от една година“, заяви той в изказване пред испанските депутати, като добави, че е взел решението след последната катастрофа на 28 октомври, при която загинаха 69 души, но е продължил да изпълнява задълженията си, за да се справи с последствията и да предприеме мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

Оскар Пуенте СНИМКА: Ройтерс

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