Вучич помилвал шофьор, блъснал студентка на възпоменателна церемония за жертвите от Нови Сад

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Шофьор, блъснал студентка в Белград след като се вряза в събралите се да отдадат почит чрез минута мълчание за 16-те жертви от Нови Сад, е сред помилваните от бившия сръбски президент Александър Вучич.

Четири дни преди произнасянето на присъдата Марко Павлович е освободен от по-нататъшно наказателно преследване за опит за убийство на 20 годишната студентка Соня Понявич, която се озова на капака на колата му, а после падна на паважа в центъра на сръбската столица, докато стоеше права заедно с още участници по време на възпоменанието за загиналите на 1 ноември 2024 г.

На тази дата в 11:52 ч. бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад се срути и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

В същия час месеци наред протестиращи се събираха, за да отдадат почит към жертвите, блокирайки кръстовищата на големите сръбски градове.

„Това е плюене срещу правосъдието, плюене срещу съдебната система, срещу цялото общество“, смята Ратко Понявич, бащата на Соня, цитиран от сръбските медии.

Шофьорът на този автомобил е сред 49 души, които бяха помилвани и амнистирани на 27 септември с решение на оттеглящия се 8 месеца преди края на втория си мандат сръбски президент.

Вучич обяви помилванията в последния си ден на поста и се включи в предизборната кампания като водач на листата на тогава управляващата Сръбска прогресивна партия, на която е основател.

„Ако той (Вучич) е направил подобно нещо, е трябвало да го направи напълно прозрачно преди изборите. Той освободи 49 души, трябваше да каже причината за всеки един от тях“, казва Ратко Понявич.

Днес вечерта Министерството на правосъдието на Сърбия обяви, че е представило решенията на Вучич за всички помилвани на компетентните съдилища, в съответствие със закона и процедурата.

До тук се стигна след като на 30 октомври Прокуратурата за организирана престъпност в Сърбия поиска спешно предоставяне на всички документи относно помилванията.

Вучич отказваше да назове имената на помилваните, а при обявяването на акта на амнистията той каза, че 23 от 49-те лица са свързани със събития в Сърбия от предходната година и половина: 12 души от т.нар. „Новосадска група“ начело с Мила Паич и 11 души, които са участвали в инциденти срещу участници в антиправителствените протести.

Един от тези 11 души е шофьорът, блъснал 20 годишната студентка Соня.

Сред помилваните е и бившият висш служител на Министерството на вътрешните работи на Сърбия Дияна Хъркалович, оправдана по наказателно преследване за търговия с влияние, предава сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

Хъркалович публично е свързвана с членове на престъпни групировки, а в предходния период е присъствала на митинги на Сръбската прогресивна партия на Вучич.

Томо Стоич, един от управителите на фабриката „Милан Благоевич - Наменска“, осъден за експлозия във фабриката през 2017 г., при която загинаха двама работници, също беше помилван.

Бившият председател на Общинския съвет на Ниш Игор Новакович, който беше осъден с окончателна присъда за злоупотреба с власт и за когото Основният съд издаде заповед за арест миналата седмица, също беше помилван.

Драгана Живадинович, бивш председател на Висшия съд в Ниш, също беше оправдана по наказателно преследване за злоупотреба с власт.

Студенти, които по време на антиправителствените протести през последните 2 години участваха в блокадата на университета в Ниш, обявиха тази вечер, че „времето за носене на отговорност идва“ и че „никой не е над закона".

В позиция в профила си в Инстаграм те казват, "че са шокирани, но не са изненадани" от актовете на бившия президент Александър Вучич, който по думите им "не може да се самопомилва".

Те посочиха, че помилването не е доказателство за невинност, нито може да заличи политическата и моралната отговорност.

„Няма да позволим подобни решения да бъдат представяни като края на историята. Времето на безнаказаността отминава. Всяка злоупотреба с публична длъжност, всеки динар, откраднат от гражданите, и всеки опит за възпрепятстване на правосъдието ще получат своя епилог“, се казва в изявлението.

Студентите, които оглавиха масови антиправителствени протести и поискаха свикването на предсрочни парламентарни избори, на 25 октомври спечелиха абсолютно мнозинство със 140 мандата в 250 членния парламент.

А Вучич и Сръбската прогресивна партия, на която той е основател и единствен кандидат за председател на предстоящия ѝ конгрес, разполагат със 103 депутатски места.