Елбридж Колби се среща с румънския президент в Букурещ днес

Заместник-министърът на отбраната на Съединените щати по политическите въпроси Елбридж Колби ще се срещне днес с президента на Румъния Никушор Дан в Букурещ.

Визитатата му там е в критичен момент за архитектурата на сигурността в Европа, пишат местни медии.

Елбридж Колби ще посети Румъния след визита в Полша, а изборът на тези две държави в Източния фланг на НАТО е показателен за регионалните приоритети на Вашингтон.

В навечерието на посещението посланикът на Румъния в САЩ Андрей Мурару коментира и какви са очакванията на румънската страна от тази среща, както и факторите, които биха могли да бъдат в полза на Румъния – от политически ангажименти и военно сътрудничество до инвестиции в отбранителната индустрия, пише БТА.

„Това е важно посещение, тъй като заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби – с когото се срещнах само преди няколко дни заедно със съветника на президента (Мариус) Лазурка – пристига, за да проведе конкретни разговори относно американското военно присъствие, след като вече е посетил Варшава. Смятам, че решението да бъдат посетени тези две ключови държави – най-големите страни на Източния фланг – ясно показва къде са съсредоточени американските интереси в този регион“, отбеляза дипломатът.

По думите му е изключително важно Елбридж Колби да получи уверения не само от президента на Румъния, който ще бъде негов домакин, но и от други политически лидери – че инвестициите, стратегическите планове и решенията, предприети от Румъния, се ползват с подкрепата както на правителството (изпълнителната власт), така и на парламента, независимо от евентуални промени в политическата обстановка или в парламентарното мнозинство.

"Освен това е важно той да чуе от военното ръководство – командването на румънските въоръжени сили – за текущото им сътрудничество с американските военни. Разбира се, от съществено значение е да се разгледат и проектите в отбранителната индустрия: състоянието на румънския военнопромишлен комплекс, евентуалните планове за придобиване на военна техника и въоръжение от САЩ, както и съвместните начинания – като например бъдещата инициатива за производство на оръжие с участието на SIG Sauer, финансирана по програмата SAFE. Накратко, съществува цял набор от проекти, които придават тежест на възможността администрацията на Тръмп да вземе решение, благоприятно за Румъния", допълва посланик Андрей Мурару.