Ким Чен Ун залага на мощен флот, нареди разширяване на корабостроителниците

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Севернокорейският лидер Ким Чен Ун призова за модернизиране на корабостроителниците в страната, за да бъдат изградени мощни военноморски сили. Той направи това по време на посещение в корабостроителницата в Нампо, съобщи БТА.

По време на визитата си в понеделник Ким е дал указания на място. Той е подчертал, че разширяването на капацитета на съществуващите корабостроителници и увеличаването на производителността им са важни за развитието на морската промишленост на страната и за осигуряването на морските ѝ граници.

В момента Северна Корея строи третия си ескадрен миноносец от клас „Чо Хьон". Строителството е част от петгодишния план на Ким за развитие на отбраната, който предвижда производството на по два военни кораба годишно.

Вторият кораб от клас „Чо Хьон", с водоизместимост 5000 тона, претърпя неуспех при първия опит за спускане на вода през май 2025 г. След ремонт той беше спуснат на вода повторно през юни тази година.

През последните месеци Северна Корея развива и ракетните способности на военноморския си флот, като провежда изпитания на противокорабни ракети.

През юли Ким Чен Ун наблюдава изстрелване на стратегическа крилата ракета и оценка на противокорабните системи на борда на военен кораб. През април страната проведе изпитания на противокорабни ракети, за да оцени ефективността на свой ескадрен миноносец.

Междувременно министерството на отбраната на Южна Корея съобщи, че днес Северна Корея е изстреляла неидентифициран снаряд към морето край източното си крайбрежие.