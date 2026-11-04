Почина един от създателите на "Новичок"

Почина химикът Владимир Углев, един от създателите на нервно-паралитичното вещество "Новичок", съобщи The Insider.

Углев консултираше "The Insider" при разследванията на медията относно използването на "Новичок" от руските разузнавателни служби.

Владимир Углев е починал на 26 октомври в руския черноморски град Анапа.

Името му нашумя през 2018 г., когато биохимикът даде поредица от интервюта за медиите след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, Великобритания. През 2020 г., когато политикът Алексей Навални бе отровен с "Новичок", Углев отново предостави подробни коментари пред различни медии относно свойствата на токсина.

Владимир Углев е роден на 20 септември 1946 г. в Кировск, Русия. През 1975 г. завършва Руския химико-технологичен университет „Д. И. Менделеев" със специалност „Химия и технология на биологично активните вещества". От 1975 до 1990 г. работи като старши научен сътрудник във филиала във Волск на Държавния научноизследователски институт по органична химия и технология (ГосНИИОХТ) – институция, която, наред с други дейности, е участвала в разработването на отровата.

Медията съобщава, че преди официалното унищожаване на химическите оръжия, 33-ти централен научноизследователски и изпитателен институт на Министерството на отбраната - разположен в селището Шихани-2, Саратовска област, е участвал в създаването и разработването на вещества от типа "Новичок". Именно там, например, Владимир Углев работи по разработването на първите агенти от типа "Новичок" до 1990 г.

„Новичок" е група нервнопаралитични вещества с военно предназначение, разработени през съветската епоха. Той беше използван при отравянето през 2018 г. на бившия руски двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в английския град Солсбъри. Тази атака доведе и до смъртта на цивилен - Доун Стърджис, която влезе в контакт с изхвърлен на боклука флакон с веществото.

През 2020г. веществото бе използвано за отравянето на Алексей Навални.Навални се разболя тежко по време на полет над Сибир, а западни лаборатории стигнаха до заключението, че е бил отровен с нервнопаралитично вещество от типа на „Новичок".