Четири танкера унищожени, след като са се натъкнали на мини близо до Ормузкия проток

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Четири петролни танкера са били унищожени, след като са се натъкнали на морски мини, докато се опитвали да преминат по забранен маршрут южно от ключовия Ормузки проток, заяви Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Танкерите все още са в пламъци, а други два кораба са били задържани, пише БТА.

Вчера иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че възобновяването на военните действия със САЩ няма да донесе полза на никого.

Той подчерта, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е предоставил на правителството правомощия да договори дипломатическо решение на конфликта.

"Никой няма да спечели от тази война", заяви президентът на правителствено заседание.

Пезешкиан подчерта, че правителството се стреми да намери изход от конфликта чрез диалог, след като върховният лидер е предоставил правомощия да обсъди "въпроси, които преди са се смятали за табу".