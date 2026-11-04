Сестрата на Ким Чен Ун не вижда нужда от диалог с Вашингтон

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Ким Йо-чен - влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, отхвърли обвиненията на ФБР, че Северна Корея стои зад кражбата на криптоактиви за над 6 милиарда долара от криптоборсата „Байненс" (Binance). Тя заяви също, че Пхенян няма „никаква нужда" от диалог с Вашингтон.

Ким Йо-чен, която заема ръководен пост в управляващата партия, определи обвиненията на ФБР като проява на „враждебната политика на САЩ" спрямо Северна Корея, предава БТА.

Позицията ѝ идва на фона на спекулациите за възможна среща между американския президент Доналд Тръмп и Ким Чен-ун по-късно този месец.

В изявлението си Ким Йо-чен отправи критики и към други действия на Вашингтон. Сред тях са съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея, призивите за денуклеаризация на Северна Корея, както и доклад на Държавния департамент на САЩ за глобалната ситуация с трафика на хора, в който е включена и нейната страна.

„Вече многократно сме изяснявали, че отказът на САЩ от враждебната им политика спрямо КНДР (Корейската народнодемократична република – официалното име на Северна Корея, бел. ред.) е основна предпоставка и ключ към решаването на всички проблеми", заяви тя.

„Нашата ясна позиция е, че нямаме нужда да седим лице в лице с такива ненадеждни и враждебни лица, които отказват да изоставят политиката си на конфронтация", добави Ким Йо-чен.

„Ние не знаем как да отговорим по друг начин на враждебните сигнали, които САЩ непрекъснато изпращат", посочи още тя.

През август Доналд Тръмп заяви, че иска да се срещне с Ким Чен-ун по-късно тази година. Тогава Пхенян не отговори на предложението на американския президент.

Междувременно високопоставен южнокорейски представител заяви пред журналисти миналата седмица, че според Сеул засега има малки шансове за провеждане на среща на върха между Северна Корея и САЩ.