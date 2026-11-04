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Пожар избухна, след като дрон удари логистичен център на "Озон" в Южна Русия

Цветелина Шенева
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Дрон - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Пожар избухна, след като дрон удари логистичен център на руския онлайн търговец "Озон" в Република Адигея през нощта срещу 4 ноември. Всички служители са били евакуирани, засега няма данни за пострадали, на място работят аварийните служби.

Стоките, съхранявани в засегнатия склад, са премахнати от онлайн магазина, а поръчките, които не могат да бъдат изпълнени, ще бъдат анулирани, съобщават от компанията.

Все още няма официално изявление от ръководителя на Адигея Мурат Кумпилов. „Киев индипендънт" отбелязва, че подробностите не са могли да бъдат независимо потвърдени.

Според изданието през последните месеци обекти на „Озон" и конкурента му „Уайлдберис" многократно са били атакувани от украинските сили, пише БТА.

Украйна редовно нанася удари по военни и промишлени обекти в Русия и окупираните територии с цел да ограничи способността на Москва да води войната.

В нощта срещу 28 октомври са били поразени няколко обекта в Русия, свързани с военно-промишления комплекс.

Украинският канал за наблюдение „Ексиленова Плюс" съобщи за експлозии и пожари в Липецк късно на 27 октомври. По-късно през нощта е възникнал пожар и в химическия завод „Азот" в Новомосковск, Тулска област, след съобщения за украинска атака. 

Дрон - снимката е илюстративна

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