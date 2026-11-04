Първата прессекретарка на Зеленски обвинена в измяна

Украинските власти обвиниха Юлия Мендел - първата прессекретарка на Володимир Зеленски, в измяна. Това се случи, след като тя отправи критики към украинския президент. Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Мендел се занимава с „информационни и саботажни дейности срещу Украйна".

Мендел категорично отхвърли обвинението.

„Причината за това подозрение бяха моите публични изявления в западните медии и публикациите ми в социалните мрежи – по-специално онези, свързани с разкриването на корупция в близкото обкръжение на Зеленски, липсата на свобода на изразяване и политическите преследвания", написа тя във фейсбук.

„Обвиненията се основават, наред с другото, на интервюто ми с Тъкър Карлсън и коментарите, които направих в Екс и Фейсбук", добави тя.

След анализ на публичните ѝ изяви и изявления прокуратурата и Слъжбата за сигурност в Украйна всъщност са стигнали до заключението, че Мендел нанася вреда на репутацията на страната на международната сцена и оправдава „кремълския режим“ и руската война срещу Украйна.

Прокуратурата посочи като основание за обвинението, наред с другото, интервю, което Мендел даде за консервативния американски коментатор Тъкър Карлсън.

Изявления на Мендел като: „Смятам, че Украйна е на прага на изчезването“ и „Вижте, моята нация е в упадък“ са били използвани от руската пропаганда.

Освен това тя сравнила ограниченията на свободата в днешна Украйна с тези в Съветския съюз. Прокурорите твърдят, че изказванията на Мендел са имали за цел да създадат впечатление на международната сцена, че Украйна не заслужава по-нататъшна подкрепа и че украинското ръководство представлява пречка за мира, предава БТА.

Съгласно правилата на военното положение, което е в сила в Украйна, Мендел, която живее в чужбина, е под заплаха от доживотна присъда в родната си страна. „Това е цената на свободата на словото и стремежа да се спаси Украйна в ерата на Зеленски“, написа тя в края на публикацията си.

Първите санкции срещу Мендел започнаха още през септември - тя бе лишена от всички държавни отличия, украинските ѝ активи бяха замразени за 10 години, а профилите ѝ в социалните мрежи бяха блокирани в Украйна.

Мендел е работила дълги години като журналистка, включително за в. „Ню Йорк Таймс“, и е била говорителка на Зеленски от 2019 г. до 2021 г.. Тя редовно обвинява държавния глава и неговото близко обкръжение, че ненужно удължават войната, за да се обогатят лично. Тя е изнасяла речи в чужбина на различни събития, включително на едно, организирано от германската крайнодясна партия „Алтернатива за Германия“.

Още преди началото на руската инвазия през февруари 2022 година Зеленски беше започнал да предприема репресивни мерки срещу критиците си и да ограничава свободата на печата. Наред с другите мерки той забрани няколко телевизионни канала, обвинени, че са „проруски“.