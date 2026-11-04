Барак Обама след изборите: Американците изпратиха ясно послание

Американците изпратиха ясно послание – искат политика, която обединява хората, а не ги разделя, както и лидери, предлагащи конкретни решения на проблемите им. Това написа бившият президент на САЩ Барак Обама в публикация в социалната мрежа X.
Той отбелязва, че постигнатите изборни резултати са били възможни благодарение на кандидатите, които са се включили в надпреварата във всички части на страната, включително и в райони, смятани доскоро за трудни за спечелване.
По думите му кандидатите са били с различен произход и политически възгледи, но са били обединени от общи ценности, отдаденост на обществената служба и ангажимент да поставят интересите на гражданите на своите щати и избирателни райони на първо място.
Обама изразява благодарност и към хилядите представители на изборните администрации и доброволци от двете основни партии, допринесли за нормалното протичане на вота.
Бившият президент посочва, че настоящата администрация има още две години до края на мандата си. Според него задачата сега е да бъдат предприети действия и промени във всички области, в които това е възможно, да се предотвратят по-нататъшни щети и да се положат основите за бъдещето.
Tonight, the American people sent a clear message — they want a politics that brings people together rather than divides them, and leaders who offer concrete solutions to the challenges they face. These results were only possible because outstanding candidates stepped forward in every region of the country — including in areas once considered long shots. They came from different backgrounds and represented a range of political perspectives, but were united by shared values, a belief in public service, and a commitment to putting the people of their districts and states first. We also owe a debt of gratitude to the thousands of election officials and volunteers from both parties who helped ensure a smooth election and carried out one of the most essential functions of our democracy. While this administration has another two years in office, our job now is to roll up our sleeves, make changes wherever we have the power to do so, prevent further damage, and lay the groundwork for the future.— Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2026