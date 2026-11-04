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Барак Обама след изборите: Американците изпратиха ясно послание

Александра Николаева
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Барак Обама КАДЪР: Екс/@BarackObama

Американците изпратиха ясно послание – искат политика, която обединява хората, а не ги разделя, както и лидери, предлагащи конкретни решения на проблемите им. Това написа бившият президент на САЩ Барак Обама в публикация в социалната мрежа X.

Той отбелязва, че постигнатите изборни резултати са били възможни благодарение на кандидатите, които са се включили в надпреварата във всички части на страната, включително и в райони, смятани доскоро за трудни за спечелване.

По думите му кандидатите са били с различен произход и политически възгледи, но са били обединени от общи ценности, отдаденост на обществената служба и ангажимент да поставят интересите на гражданите на своите щати и избирателни райони на първо място.

Обама изразява благодарност и към хилядите представители на изборните администрации и доброволци от двете основни партии, допринесли за нормалното протичане на вота.

Бившият президент посочва, че настоящата администрация има още две години до края на мандата си. Според него задачата сега е да бъдат предприети действия и промени във всички области, в които това е възможно, да се предотвратят по-нататъшни щети и да се положат основите за бъдещето.

Барак Обама КАДЪР: Екс/@BarackObama

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