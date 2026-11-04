Силяновска иска ЕС да гарантира условията за евроинтеграцията на Северна Македония

Европейският съюз трябва да прояви политическа воля и да предложи решение за деблокиране на преговорите за членство на Северна Македония. Това заяви президентът на страната Гордана Силяновска, след като Брюксел многократно настоява Скопие да промени конституцията си.

В интервю за телевизия „Сител" от Брюксел, където участва в организираната от „Евронюз" среща на върха за разширяването на ЕС, Силяновска заяви, че Северна Македония е готова да преговаря. Тя обаче очаква и Брюксел да поеме инициатива, включително като даде гаранции за условията, при които ще продължи процесът на европейска интеграция.

Според нея страната заслужава да бъде сред лидерите на Западните Балкани по пътя към членство в ЕС.

„Искам да изпратя послание, че ЕС също трябва да демонстрира политическа воля. Мисля, че ние сме сред водещите. Когато иска, Европейският съюз може да бъде много креативен и да демонстрира такава политическа воля", заяви Силяновска.

Тя подчерта, че Брюксел не трябва само да насърчава реформите в Северна Македония, но и да помогне за намирането на решение с България, предава БТА.

„Ние сме в парадоксална ситуация – докато от България предупреждават, че проблемът е европейски, от ЕС ни казват да преговаряме. Ние винаги сме били готови да преговаряме, но след толкова промени в конституцията сега да ни казват, че това е ключовото решение и да се търси нашата политическа воля, мисля, че е проблематично", посочи президентът.

Силяновска заяви, че Северна Македония очаква от ЕС яснота за условията, при които ще продължат преговорите. По думите ѝ е възможно да бъдат създадени допълнителни обяснителни разпоредби, които да дадат отговор на важните за Брюксел въпроси – равенство, солидарност, добросъвестен подход и задължение на Съюза да зачита конституционните и политическите структури, както и културната и националната идентичност.

Според нея Северна Македония не трябва да изразходва енергия за въпроси, които не може да реши сама.

Президентът отговори положително и на въпрос дали би потърсила разговор с българския държавен глава Илияна Йотова.

Силяновска коментира и Плана за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония. Тя го определи като рядък случай, при който документ е изготвен с участието на експерти от Съвета на Европа, а след това е изпратен за преглед на съседна държава, вместо директно на Европейската комисия.

„Всички държави са доволни от Плана за действие за малцинствата, отново само България не е. Не знам дали това е в духа на искането на ЕС", заяви тя.

По думите ѝ Северна Македония няма проблем с Европейския съюз, въпреки че преговорната рамка включва условие, което според нея не би трябвало да присъства в нея. „Имаме проблем с нашия съсед", обобщи Силяновска.

Вписването на българите в конституцията на Северна Македония е условие за започване на преговорите за членство в ЕС. То е заложено в преговорната рамка на страната, приета от държавите членки на Съюза и подписана през 2022 г. от правителството на тогавашния премиер Димитър Ковачевски.