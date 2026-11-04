След 27 години: ДНК анализ идентифицира трима изчезнали по време на войната в Косово

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Самоличността на трима души, изчезнали по време на войната в Косово през 1998-1999 г., беше потвърдена с ДНК анализ.

Идентифицираните са Адем Адеми, Фатмир Фазлиу и Али Халити. Тримата са били част от т.нар. „Група на интелектуалците" - общо 23 души, изчезнали през април 1999 г. в района на Зубин поток, в днешно Северно Косово. В групата са участвали активисти, професионалисти и други обществени личности от района на Митровица.

Тленните останки на тримата бяха открити при разкопки в Северно Косово, припомня БТА.

В края на юли косовски медии съобщиха за открит масов гроб край село Калудър, в община Зубин поток. В него са били намерени останки на етнически албанци, изчезнали по време на войната.

В началото на август властите съобщиха за откриването на втори масов гроб, този път край село Ябука в същата община. Така при разкопките на три места – Калудър е Маде, Калудър е Вогъл и Ябука – бяха открити останките на общо 23 души.

На 19 септември ДНК анализ потвърди, че останките на три от жертвите принадлежат на членове на „Групата на интелектуалците".

Смята се, че над 13 000 души са загинали по време на войната в Косово, което по онова време е било част от Сърбия. Конфликтът приключи през 1999 г. след въздушните удари на НАТО срещу Съюзна република Югославия, последвани от изтеглянето на сръбските войски от областта.

През 2008 г. Косово обяви независимост от Сърбия, но Белград не я признава. Двете страни продължават диалога под егидата на Европейския съюз с цел нормализиране на отношенията.

По данни на Червения кръст, цитирани от изданието „Коха диторе", над 1600 души все още се водят безследно изчезнали след войната в Косово. Повечето от тях са етнически албанци.