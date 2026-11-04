Потвърдено: следващата среща на върха на НАТО ще е в Тирана през 2027 г.

Следващата среща на върха на НАТО ще е догодина в Тирана. Това бе потвърдено на среща между албанския премиер Еди Рама и Марк Рюте снощи в Брюксел.

Още през юли Ройтерс стана ясно, че плановете за среща на върха на Алианса в Албания следващата година са поставени под въпрос поради съпротива от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и недоволство сред членовете на НАТО от ниските разходи за отбрана на Тирана, припомня БТА.

Според албанското правителство провеждането на срещата на върха на НАТО в Тирана представлява важен момент не само за Албания, но и за Европа в международна среда, характеризираща се с нарастваща несигурност и сложни геополитически предизвикателства.

Рама и Рюте обсъдиха на срещата си актуалните предизвикателства пред евроатлантическата сигурност, укрепването на стратегическото сътрудничество в Алианса и ролята на Албания при изпълнението на общите приоритети в отбраната.

По време на разговорите между албанския премиер и генералния секретар на НАТО е било обърнато специално внимание на задълбочаването на координацията с НАТО в противодействието на хибридни заплахи, включително кибератаки, дезинформация, чуждестранна намеса и защита на критичната инфраструктура като предизвикателства, които изискват все по-координиран отговор между членовете на Алианса.

Друг въпрос от стратегическо значение, обсъден на срещата, е бил развиването на Коридор 8 като коридор за военна мобилност, свързващ Адриатическо с Черно море и представляващ важен компонент за мобилността, оперативната готовност и сигурността на югоизточния фланг на НАТО.

Било е разгледано и значението на проекта Порто Романо – комплекс от ново пристанище с търговска и военна част близо до албанския крайбрежен град Дуръс – за развитието на инфраструктурни и логистични капацитети в подкрепа на стратегическите нужди на Алианса.

Албания е член на НАТО от 2009 г. През март 2024 г. в Кучова, Южна Албания, беше открита тактическа авиобаза на НАТО, която служи за национални операции и операции от стратегическо значение на НАТО в Западните Балкани.