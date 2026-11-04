КМГ: Видеоконференция на министрите на външните работи и търговията на АТИС се проведе в Пекин

На 3 ноември в Пекин се проведе видеоконференция на министрите на външните работи и търговията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Членът на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи Уан И, заедно с министъра на търговията Уан Уънтао, председателстваха видеоконференцията.

Уан И припомни, че както е посочил председателят Си Дзинпин, трябва да се отстоява първоначалната цел на АТИС, да се насърчава икономическият растеж и да се повишава благосъстоянието на хората, като всички страни-членки се придържат към принципа на споделяне на възможностите и постигане на взаимна изгода в рамките на отвореното развитие, с което да се насърчава всеобхватна и приобщаваща икономическа глобализация и да се изгражда Азиатско-тихоокеанската общност. Тази важна концепция очертава посоката за насърчаване на сътрудничеството в Азиатско-тихоокеанския регион в новите условия.

Уан И добави още, че от предстоящата неофициална среща на ръководителите на АТИС ще зависи бъдещото развитие на региона. Китай е готов да обедини усилията си с всички страни, за да доведе до успешен край „Годината на Китай" в рамките на АТИС и да допринесе за постигането на плодотворни резултати на срещата на лидерите.