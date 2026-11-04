КМГ: Сини книги от Световната интернет конференция проследяват развитието на интернет в Китай и по света през 2026 г.

На 4 ноември в рамките на срещата на върха в Уджън на Световната интернет конференция за 2026 г. официално бяха представени сините книги „Доклад за развитието на интернет в Китай 2026" и „Доклад за развитието на световния интернет 2026", изготвени под ръководството на Китайската академия за изследване на киберпространството. От 2017 г. насам сините книги се публикуват пред света за десета поредна година и са важен теоретичен и практически резултат от Световната интернет конференция, който в пълна степен отразява напредъка и постиженията в развитието на интернет и привлича широко внимание както в страната, така и в чужбина. „Докладът за развитието на интернет в Китай 2026" се основава на китайската практика и обобщава постиженията в развитието на интернет в Китай. Обзорната глава представя общата картина на развитието на интернет в Китай и очертава бъдещите тенденции в тази област.