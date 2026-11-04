КМГ: Деветото китайско международно изложение за внос очаква своите посетители

На 5 ноември в Шанхай ще се открие Деветото китайско международно изложение за внос. Към момента подготовката на изложението е напълно завършена – експонатите на всички големи щандове са разположени на място, оборудването е настроено, а всички услуги и осигуряване на подкрепа са напълно готови.

В изложението ще участват 162 страни, района и международни организации, както и 4142 чуждестранни предприятия. Общата площ за първи път ще надмине 440 хиляди кв. м. Броят на компаниите от списъка „500-те най-големи в света" и водещите предприятия в различни отрасли за първи път надхвърля 300. Около 200 предприятия и организации са участвали във всички изминали китайски международни изложения за внос и ще участват този път. Над 2000 предприятия са съвсем нови в тазгодишното изложение, а над 480 експоната ще се представят за първи път.