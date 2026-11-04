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КМГ: Китайската централна банка повишава задължителните валутни резерви за стабилизиране на юана

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайската народна банка обяви, че от 15 ноември ще увеличи от 4% на 6% нормата на задължителните валутни резерви за финансовите институции. Това е първото подобно повишение от близо пет години и цели да ограничи натиска за поскъпване на юана и да стабилизира пазарните очаквания.

Мярката предвижда банките да задържат по-голям дял от валутните си депозити в централната банка, което ще ограничи предлагането на чуждестранна валута на пазара. През първите девет месеца на годината юанът поскъпна с общо 4,2% спрямо щатския долар, като през октомври отбеляза 14 поредни сесии на укрепване.

Според анализатори промяната ще ограничи спекулативните очаквания за допълнително поскъпване и ще помогне за балансиране на валутния пазар. Централната банка подчертава, че няма предварително определена цел за курса, но ще се намесва при резки краткосрочни колебания.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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