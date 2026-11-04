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КМГ: Изкуственият интелект и дроновете подобряват опазването на река Хуанхъ

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай използва дронове, камери и изкуствен интелект за по-ефективно наблюдение и опазване на река Хуанхъ и нейните притоци. В град Ордос от 2023 г. функционира интелигентна система за дистанционни патрули, включваща 13 специализирани станции за дронове.

Досега безпилотните апарати са извършили общо над 107 часа полети и са изминали 4483 километра. Над 500 камери допълват наблюдението, като алгоритми с изкуствен интелект анализират изображенията денонощно и автоматично сигнализират за незаконен добив на пясък, нарушения и рискове от наводнения.

Технологиите подпомагат и дългосрочното екологично възстановяване. Благодарение на последователните мерки за опазване на водосбора средногодишното количество седименти, постъпващи в Хуанхъ от десетте основни притока в района, е намаляло от 27 милиона на 4 милиона тона. Това е съществен принос за подобряване на качеството на водата и ограничаване на ерозията.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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