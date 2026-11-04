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КМГ: Пет хонконгски университета са сред десетте най-добри в Азия

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Пет университета от Хонконг заемат места в първата десетка на класацията QS за най-добрите университети в Азия за 2027 г. Хонконгският университет запазва първото място в региона. Градският университет на Хонконг се изкачва до четвърта позиция, а Китайският университет на Хонконг заема пето място. Хонконгският университет за наука и технологии и Хонконгският политехнически университет си поделят деветата позиция.

Според правителството на специалния административен район местните висши учебни заведения се представят особено силно по показатели като академична репутация, оценка от работодателите, международно присъствие и научно въздействие. Властите планират допълнително да засилят международната конкурентоспособност на висшето образование чрез изграждането на университетски град в рамките на проекта „Северен мегаполис", привличане на водещи чуждестранни учени и студенти и разширяване на международното академично сътрудничество.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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