КМГ: Китайският опит и отговорността на властта по пътя към изграждането на силна държава

Инж. Детелин Опров, политик, икономист, експерт по дигитална трансформация и модерно управление във външно- и вътрешнополитически формат

Решенията на Петия пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия, проведен в края на м. октомври т.г. поставиха във фокуса на общественото и политическото внимание въпроси, свързани с всеобхватното и стриктно управление на ККП и предостави на света възможността да се запознае по-добре с модела на управление на Китай.

В съвременния свят, в който политическите, икономическите и обществените предизвикателства стават все по-взаимосвързани, въпросът за качеството на държавното управление придобива особено значение. Не е достатъчно една държава да разполага с ресурси, икономически потенциал и политическо ръководство. От съществено значение е как се упражнява властта, как се контролират управляващите и доколко институциите работят в интерес на обществото. Сред акцентите в работата и решенията на Петия пленум на 20-ия ЦК на ККП бяха и борбата с корупцията, подобряването на кадровата политика, укрепването на вътрешния контрол и усъвършенстването на системите за надзор. Особено внимание заслужава идеята, че борбата с корупцията не трябва да се ограничава единствено до наказване на вече извършени нарушения. Необходимо е да се изграждат механизми, които предотвратяват злоупотребите, ограничават възможностите за корупция и създават култура на лична и институционална отговорност. Това е въпрос, който няма национални или идеологически граници. Той е актуален за всяка държава, независимо от нейния политически и икономически модел.

Какво може да научи България от китайския опит?

Като български политик следя с голямо внимание и интерес развитието на Китай и неговия подход към държавното управление. Особено внимание заслужават дългосрочното планиране, последователността в изпълнението на стратегическите цели, развитието на инфраструктурата и стремежът към по-висока ефективност на администрацията. За България всички гореспоменати въпроси са особено актуални. През последните години страната ни се сблъсква с продължителна политическа нестабилност, честа смяна на управленски приоритети и недостатъчна последователност при провеждането на необходимите реформи. Често политическите обещания остават на равнището на декларациите, а институционалната отговорност се размива между различни органи и длъжностни лица. Това поставя един основен проблем: как да изградим държава, в която правилата не зависят от конкретните управляващи, а управляващите са длъжни да се съобразяват с правилата? Китайският опит в стратегическото планиране и организационната дисциплина заслужава да бъде изучаван. Но изучаването на един управленски модел не означава задължително неговото механично възприемане. Всяка държава трябва да търси решения, съобразени със собствената си история, общество и институционална среда.

Различните политически модели трябва да носят в основата си общия въпрос за отговорността

Китайският модел поставя акцент върху централизираната партийна организация, вътрешната дисциплина и механизмите за самоконтрол на управляващата партия. От своя страна, европейските демократични системи се основават на други механизми – разделение на властите, политическа конкуренция, независимост на институциите, свободни медии и възможност гражданите да сменят управляващите чрез избори.Тези различия са съществени и не трябва да бъдат пренебрегвани. Но те не изключват възможността за взаимно изучаване на практически решения. Важният въпрос е как всяка система гарантира, че властта не се превръща в самоцел и че хората, които вземат решения, носят отговорност за последиците от тях. Вътрешният партиен контрол и общественият демократичен контрол са различни механизми. Те имат различна институционална логика и не могат автоматично да бъдат приравнявани. Но и двата поставят въпроса за контрола върху упражняването на властта.

България след президентските избори – мандатът е начало, а не край

Победата на новата президентска кандидатска двойка на втория тур на 1 ноември 2026 г., с 57,566% от гласовете, е важен политически факт за България. Тя е израз на направения от избирателите избор и поставя началото на нов президентски мандат. Но изборната победа сама по себе си не решава проблемите на държавата. Тя не е гаранция за институционална промяна, нито освобождава избраните представители от задължението да доказват своята обществена полезност .Истинската оценка за всяко управление се формира от действията, резултатите и отношението към закона. Българското общество има нужда не просто от нови политически обещания, а от работещи институции, прозрачност при вземането на решения, реална борба с корупцията и ясна отговорност за неизпълнените ангажименти.Президентската институция също има своята роля в този процес – чрез конституционните си правомощия, публичната си позиция и отношението си към независимостта и функционирането на държавните институции.

Силната държава и доверието на гражданите

Един от най-важните въпроси пред съвременното управление е как да се съчетаят държавната ефективност, политическата стабилност и реалната отговорност пред обществото. Дългосрочното планиране няма смисъл без последователно изпълнение. Борбата с корупцията няма смисъл без еднакво прилагане на правилата. Институциите не могат да бъдат силни, ако гражданите нямат доверие в тях.Затова е важно да се изучават различните управленски практики, да се води открит диалог и да се търсят работещи решения, без да се превръщат различията между политическите системи в пречка за сътрудничество.

Китай и европейските държави имат различен исторически опит и различна институционална организация. Именно затова обменът на идеи може да бъде полезен, когато се основава на взаимно уважение и реално разбиране на тези различия. В крайна сметка силата на една държава не се измерва единствено с мащаба на нейната икономика, централизацията на управлението или възможностите на политическото ѝ ръководство. Тя се измерва и със способността на институциите да служат на обществото, да спазват правилата и да коригират собствените си грешки. Истинският въпрос пред всяка държава не е само кой управлява и колко ефективно го прави, а кой контролира упражняването на властта и кой носи отговорност, когато тя бъде използвана неправомерно. Това е въпрос, който заслужава открит международен разговор.