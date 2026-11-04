Мъск: Космическите ми лазери за намеса в изборите не проработиха този път

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Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха. Това написа в социалната си платформа Екс Илон Мъск, след като станаха ясни резултатите от междинните избори в САЩ. Демократическата партия си върна контрола върху двете камари - Сената и Камарата на представителите, от Републиканската партия на президента Доналд Тръмп.

"Разполагането на центрове за данни в Космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея", добави милиардерът.

Мъск вложи стотици милиони долари в предизборните кампании на кандидати на републиканците, припомня БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано призова избирателите да гласуват на междинните избори така, сякаш самият той участва в тях, и лично избра републиканските кандидати в някои от най-важните надпревари за Сената.

Подкрепените от Тръмп кандидати в Южна Каролина, Северна Каролина,Тексас и Мичиган претърпяха поражения. Тези загуби осигуриха на демократите контрол над Сената и показаха границите на политическото влияние на Тръмп.